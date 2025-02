Sot dasmë në BBVA, martohen Jozi dhe Loredana por nuk e ftojnë Rozanën dhe Laertin Siç rëndom ndodh çdo vit, në Big Brother VIP Albania 4 do të organizohet sonte (e diel) një dasmë. Banorët kanë zgjedhur çiftin e tyre dhe në bazë të votave ishte Jozi dhe Loredana, ndonëse në garë qenë edhe Egli me Gjestin e Krisa me Tirin. Ata më pas vazhduan duke zgjedhur dëshmitarët e kësaj…