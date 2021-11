Sot certifikohen rezultatet, kur pritet ta marrin mandatin kryetarët e rinj të komunave?

Kështu figuron në pikën 3 të Nenit 42 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, në të cilin thuhet se “Mbledhja inauguruese e kuvendit të komunës thirret nga kryetari (aty ku është zgjedhur) brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve”.

Po ashtu, pika tjetër thotë se “Nëse kryesuesi i Kuvendit të Komunës nuk e thërret mbledhjen sipas detyrës në paragrafin 2 të këtij neni, mbledhja inauguruese e kuvendit të komunës mund të thirret nga anëtari më i vjetër i zgjedhur i 14 kuvedit komunal, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga data kur kryetari është dashur të thirrë mbledhjen inauguruese të kuvendit të komunës”.

Gjithashtu neni 57 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, tregon se nëse kryetari i zgjedhur nuk arrin të betohet brenda një muaji nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve atëherë i njëjti e humb mandatin, shkruan lajmi.net.

“Kryetari që dështon ta japë betimin brenda një (1) muaji nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve e humbet mandatin”, thuhet në Ligj.

Përgjatë ditës së martë pritet të bëhet certifikimi i rezultateve përfundimtare të raundit të dytë të 20 prej 21 komunave që iu janë nënshtruar balotazhit, me përjashtim të Komunës së Dragashit. Kjo, pasi që në këtë komunë PZAP-ja ka anuluar të gjitha votat e ardhura me postë nga diaspora, me kërkesë të PDK-së atje, duke e cilësuar si shtrembërim të vullnetit qytetar. Lidhur me këtë, pritet edhe opinion i Gjykatës Supreme, pas ankesës së LDK-së që u adresua kundër vendimit të PZAP-së.

Në komunat të cilat pritet të bëhet certifikimi i zgjedhjeve që kanë shkuar në raundin e dytë janë edhe Prishtina e Prizreni, të humbura me rezultat të ngushtë nga kandidatët e VV-së në komunat respective.

Ndërkaq, rezultati përfundimtar i raundit të parë të zgjedhjeve është bërë më 29 tetor nga ana e KQZ-së.

Sipas rezultateve përfundimtare të KQZ-së, PDK-ja është shpallur partia me më së shumti komuna të fituara, pa përfshirë Dragashin.

Komunat e fituara dhe partitë politike që i fituan ato:

PDK: Mitrovicë, Skenderaj, Ferizaj, Hani i Elezit, Vushtrri, Kaçanik, Prizren, Drenas;

LDK: Prishtinë, Pejë, Lipjan, Istog, Viti, Junik, Fushë-Kosovë;

AAK: Deçan, Suharekë, Gjakovë, Klinë, Rahovec;

LVV: Kamenicë, Shtime, Gjilan, Podujevë;

Lista Serbe: Leposaviq, Novobërdë, Shtërpcë, Zubin Potok, Zveçan, Graçanicë, Ranillug, Partesh, Mitrovicë e Veriut, Kllokot;

Xhafer Gashi: Obiliq;

KDTP: Mamushë dhe

Nisma: Malishevë. /Lajmi.net/