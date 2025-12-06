Sot afati i fundit për të ndërruar qendrën e votimit

 Sot është afati i fundit për të ndërruar qendrën e votimit brenda komunës, me rastin e zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit. “Deri më tani, 16.100 votues kanë aplikuar për të ndryshuar Qendrën e tyre të Votimit”, deklaroi KQZ-ja dje, transmeton lajmi.net. Qendrën tuaj të votimit mund ta ndërroni online ose në zyrën e komisionit…

06/12/2025 08:07

 Sot është afati i fundit për të ndërruar qendrën e votimit brenda komunës, me rastin e zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit.

“Deri më tani, 16.100 votues kanë aplikuar për të ndryshuar Qendrën e tyre të Votimit”, deklaroi KQZ-ja dje, transmeton lajmi.net.

Qendrën tuaj të votimit mund ta ndërroni online ose në zyrën e komisionit komunal të zgjedhjeve, në komunën ku banoni.

Njoftimi i KQZ-së dje: 

Verifiko Qendrën tënde të Votimit!

Kanë mbetur vetëm edhe 1 ditë për të ndërruar Qendrën e Votimit brenda komunës – afati mbyllet më 6 dhjetor 2025

Deri më tani, 16.100 votues kanë aplikuar për të ndryshuar Qendrën e tyre të Votimit.

Online: https://qv.kqz-ks.org/sq/

Në Zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën tënde

Për më shumë informata:

WhatsApp / Viber: +383 46 13 00 13

Telefono pa pagesë: 0800 55 555./lajmi.net/

 

