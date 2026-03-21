Sorensen thotë se ka arritur të sigurojë harmonizim me SHBA-në për hapat e mëtejmë në dialog, detaje nga takimi në DASH
Emsiari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka njoftuar për takimin që ka pasë me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit, Brendan Hanrahan, në Uashington. Ai tha se me të pati një takim të mirë dhe se kanë diskutuar dhe harmonizuar qëndrimet për procesin e dialogut.
Lajme
Emsiari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka njoftuar për takimin që ka pasë me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit, Brendan Hanrahan, në Uashington.
Ai tha se me të pati një takim të mirë dhe se kanë diskutuar dhe harmonizuar qëndrimet për procesin e dialogut.
“Diskutuam dialogun, shqyrtuam arritjet e fundit dhe harmonizuam qëndrimet mbi hapat e ardhshëm”, ka shkruar Sorensen.
Great meeting with Senior Bureau Official Brendan Hanrahan @StateEUR at the State Department. We discussed the Dialogue, reviewed recent achievements, and ensured alignment on the steps forward. pic.twitter.com/241vmqAsuo
— EUSR for Belgrade-Pristina Dialogue (@EUSR_Dialogue) March 21, 2026
Për këtë takim kishte njoftuar edhe Departamenti i Shtetit, por kishte thënë se ishte i mbyllur për shtyp, duke mos dhënë detaje.