Sorensen takon njerëzit e kancelarit Merz: Diskutuam për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë

Postimi i tij i plotë:

Gjithmonë është mirë të jesh në Berlin. Takime të para shumë të mira me Sekretarin e Shtetit Géza von Geyr dhe Këshilltarin Kryesor për Politikë të Jashtme të Kancelarit Merz, Günter Sautter. Diskutuam se si të çojmë përpara normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Mirënjohës ndaj Gjermanisë për mbështetjen ndaj përpjekjeve BE-së.

Always good to be in Berlin 🇩🇪. Very good first meetings with State Secretary Géza von Geyr and Chief Foreign Policy Adviser to Chancellor Merz, Günter Sautter. We discussed how to advance normalisation of relations between Kosovo and Serbia. Grateful for 🇩🇪 support to 🇪🇺 efforts pic.twitter.com/EcoxEBEgHY

— EUSR for Belgrade-Pristina Dialogue (@EUSR_Dialogue) May 20, 2025