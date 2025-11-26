Sorensen: Spanja riafirmon mbështetjen për dialogun Kosovë–Serbi

I deleguari i Bashkimit Evropian për dialogun, Peter Sorensen, ka takuar ministrin e Punëve të Jashtme të Spanjës, Jose Manuel Albares, ku diskutuan për çështjen e dialogut, të cilën Sorensen e ka cilësuar si të dobishme. “Mirënjohës për interesimin e qëndrueshëm të Spanjës dhe mbështetjen e fortë për avancimin e procesit të normalizimit”, ka shkruar…

Lajme

26/11/2025 13:37

I deleguari i Bashkimit Evropian për dialogun, Peter Sorensen, ka takuar ministrin e Punëve të Jashtme të Spanjës, Jose Manuel Albares, ku diskutuan për çështjen e dialogut, të cilën Sorensen e ka cilësuar si të dobishme.

“Mirënjohës për interesimin e qëndrueshëm të Spanjës dhe mbështetjen e fortë për avancimin e procesit të normalizimit”, ka shkruar ai në platformën sociale X.

Javë më parë, Sorensen kishte takuar edhe ministren e Punëve të Jashtme të Finlandës, Elina Valtonen.

Gjatë takimit, Sorensen dhe Valtonen kanë diskutuar në detaje mbi procesin e dialogut.

“Jam mirënjohës për interesimin dhe mbështetjen e ofruar për procesin e normalizimit”, ka shkruar ai në platformën sociale X.

Artikuj të ngjashëm

November 26, 2025

Hamza takon udhëheqësit e OVL-UÇK: Çdo rrëfim i tyre na kujton...

Lajme të fundit

Hamza takon udhëheqësit e OVL-UÇK: Çdo rrëfim i...

Nis shqiptimi i gjobave përmes monitorimit të kamerave...

Çeku i shpreh ngushëllime familjes së Shpat Kasapit:...

Arrestimet nga Serbia, Koci: Shteti duhet të veprojë...