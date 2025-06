Sorensen pas takimit me Vuçiqin: Diskutuam numër të hapave konkret që të normalizohen marrëdheniet me Kosovën

Sorensen me anë të një postimi në “X” tregoi se temë diskutimi ishte normalizmi i marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën, shkruan lajmi.net

“Fola me presidentin e Serbisë në margjinat e GLOBSEC. Diskutuam një numër hapash konkretë të nevojshëm për të çuar përpara normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën” tha Sorensen.

Në lidhje me këtë takim dje u deklarua edhe Vuçiq me anë të një postimi në Instagram.

“Një bisedë kuptimplotë dhe konstruktive me Peter Sorensen, mbi vazhdimin e dialogut nën lehtësimin e BE-së, sfidat rajonale dhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Theksova se Serbia është plotësisht e përkushtuar për të gjetur zgjidhje kompromisi përmes dialogut, me respekt të plotë për partnerët ndërkombëtarë dhe me njohje të qartë të interesave të popullit tonë”, tha presidenti serb në postimin e tij.

Gjatë kësaj jave, Sorensen pati një takim trelateral mes kryenegociatorit të Kosovës, Besnik Bislimi dhe atij të Serbisë, Petar Petkoviq./lajmi.net/

Spoke to @predsednikrs in the margins of @GLOBSEC. Discussed a number of concrete steps needed to advance normalisation of relations with Kosovo. pic.twitter.com/uIA6Ph7l30

— EUSR for Belgrade-Pristina Dialogue (@EUSR_Dialogue) June 14, 2025