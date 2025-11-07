Sorensen dhe kryediplomatja finlandeze flasin për dialogun Kosovë-Serbi

07/11/2025 15:50

Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka zhvilluar një takim me ministren e Jashtme të Finlandës, Elina Valtonen, në Helsinki ku tha se qëndroi për një vizitë pune.

Sorensen ka njoftuar se me kryediplomaten finlandeze ka diskutuar “në detaje” mbi procesin që e lehtëson BE-ja, ndërsa e falënderoi atë për mbështetjen dhe interesimin.

“Vizitë pune shumë e mirë në Helsinki, e organizuar sot nga Ministria e Jashtme e Finlandës. Diskutuam në detaje dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Jam mirënjohës për interesimin dhe mbështetjen e ofruar për procesin e normalizimit”, shkroi Sorensen në platformën X.

