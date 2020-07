Sophie Turner po numëron ditët e fundit të shtatëzanisë

Joe Jonas dhe aktorja Sophie Turner do të bëhen prindër për herë të parë.

Në shkurt të këtij viti, burime për “JustJared.com” konfirmuan se këngëtari Joe Jonas dhe aktorja Sophie Turner do të bëhen prindër për herë të parë.

Lajmi i bukur erdhi vetëm pak muaj pas dasmës së tyre madhështore, mirëpo çifti ka preferuar t’i mbajë gjërat sa më të fshehta.

Megjithëse nuk kanë bërë asnjë deklaratë publike për pritjen e ëmbël, çifti doli hapur në publik në muajin maj, kur Turner u fotografua me dëshirën e saj me barkun e rrumbullakosur.

Tashmë, aktoren e ndajnë vetëm pak ditë nga ardhja në jetë e bebushit dhe duket se shtatzënia ka bërë të vetën.

Ajo e ka kaluar ditën në park me partnerin, Joe Jonas dhe nuk i ka shpëtuar dot syrin të paparacëve, ndërsa fotot e saj po bëjnë xhiron e rrjetit.