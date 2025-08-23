Sophie Turner: Gjithmonë i mashtroj burrat, më jep fuqi
ShowBiz
Sophie Turner ka tërhequr vëmendjen me deklaratat e saj të sinqerta në shfaqjen Thirst Tweets në YouTube.
Ylli i Game of Thrones lexoi postime provokuese nga fansat dhe komentoi pa hezitim mbi fansat e tyre, si dhe zakonet e saj të takimeve.
Ajo tha në fillim se ishte e kënaqur që mund të lexonte “cicërima të etur”, kështu që menjëherë iu përgjigj ftesës së një fansi për një festë pizhame me një “po” entuziaste. Megjithatë, shpejt mbërritën komente shumë më të hapura.
Një fans shkroi se do të donte që Turner ta “mbyste me duart e saj”, një tjetër se do të transferohej në Angli për të, dhe një i tretë shkroi se do të donte që Sophie të merrte iniciativën në shtrat. Ajo qeshi me këtë dhe u përgjigj: “Nuk mendoj se jam unë ajo që drejton lojën, preferoj të heq dorë nga kontrolli.”
Zbulimi më i spikatur erdhi nga pranimi i saj në lidhje me një zakon të saj: të qenit fantazmë. Pasi lexoi një koment në të cilin një fans tha se do ta linte “ta thyente si vezë dhe pastaj ta shihte si fantazmë”, Turner pranoi, “Në fakt, e bëj gjatë gjithë kohës. Jam një fans i madh. Nuk është diçka për të cilën jam krenare, por më jep një ndjesi fuqizimi. Mendoj se duhet të punoj për këtë në terapi.”
Kohët e fundit ajo zbuloi se kishte frikë të filmonte skena puthjeje me Kit Harington në filmin e ardhshëm horor, sepse ende e sheh atë si vëllain e saj nga Game of Thrones. Ajo e përshkroi puthjen e tyre të parë si më të keqen dhe “një tjetër moment të keq të karrierës”.