Sonte Superkupa e Evropës – Real Madridi luan kundër Eintracht Frankfurtit Sonte, më fillim nga ora 21:00, Real Madridi do ta ketë përballë Eintrach Frankfurtin në kuadër të ndeshjes për Superkupën e Evropës. Përballja do të luhet në “Helsinki Olympic Stadium”, transmeton lajmi.net. Gjyqtar kryesor do të jetë Michael Olivier, ndërsa asistentë të tij do të jenë Stuard Burt dhe Simon Benett. Favoritë për këtë ndeshje…