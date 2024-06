Sonte publikohet intervista e Afronës me Bleron, ja ora e paralajmeruar Një intro e Podcastit të Afrona Dikës me Blero Muharremin bëri bujë në mediat rozë, kjo pasi ishte dalja e tyre e parë publike pas divorcit. Ish-çifti u shfaq duke qarë te pyetja se përse mori fund martesa e tyre. Por, pas shfaqjes së saj ka pasur reagime të shumta ku nuk mungoi as nga…