Sonte përfundon afati i aplikimit për subvencionim të sistemit diellor të ngrohjes së ujit Ministria e Ekonomisë ka njoftuar se sonte në orën 23:59 përfundon afati i aplikimit për fazën e parë të subvencionimit për sistemin diellor të ngrohjes së ujit sanitar. Sipas njoftimit të ME-së, pas kualifikimit me sukses në fazën e parë, do të kontaktoheni dhe procesi do të vazhdojë deri më datën 17 nëntor me fazën…