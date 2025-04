Sonte përballja vendimtare Prishtina – Vëllaznimi “Pallati i Rinisë dhe i Sportit” në kryeqytet do të jetë arenë e përballjes vendimtare të Prishtinës dhe Vëllaznimit. Të dyja skuadrat, janë në kërkim të gjysmëfinales së playoffit të basketbollit. Ndeshjen e parë e kishin fituar prishtinasit me rezultat 71:69, derisa seria u barazua nga ekipi nga Gjakova, që fitoi me rezultat 90:73. Aktualisht…