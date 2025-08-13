Sonte në lajmi.net, rrëfimi ekskluziv i babait të 13 vjeçares që u dhunua nga bashkëmoshataret e saj në Gjilan

Sonte në lajmi.net mund ta ndiqni rrëfimin ekskluziv të babait të vajzës 13 vjeçare që u dhunua brutalisht nga bashkëmoshataret e saja në Gjilan ditë më parë. Rrëfimin nga Gjilani e sjellë gazetari Selim Miftari, përmes së cilit rrëfim mund të kuptoni për atë se: Çfarë i shtyu vajzat e mitura ta rrahin shoqen e…

Lajme

13/08/2025 16:58

Sonte në lajmi.net mund ta ndiqni rrëfimin ekskluziv të babait të vajzës 13 vjeçare që u dhunua brutalisht nga bashkëmoshataret e saja në Gjilan ditë më parë.

Rrëfimin nga Gjilani e sjellë gazetari Selim Miftari, përmes së cilit rrëfim mund të kuptoni për atë se: Çfarë i shtyu vajzat e mitura ta rrahin shoqen e saj?

A kanë kërkuar falje tek viktima prindërit e vajzave agresore?

Si është gjendja shëndetësore e vajzes së dhunuar?

A ishin nën ndikimin e substancave narkotike vajzat që e rrahën 13 vjeçaren në Gjilan?

Të gjitha këto dhe shumë e shumë detaje të tjera sonte në mbrëmje mund t’i ndiqni në lajmi.net.

Artikuj të ngjashëm

August 13, 2025

Vazhdojnë pritjet në kufi – Gjendja aktuale në pikat kryesore kufitare

August 13, 2025

Ngushtohet rrethi për kryeparlamentar, PDK s’i voton kandidatët e VV-së që...

Lajme të fundit

Vazhdojnë pritjet në kufi – Gjendja aktuale në pikat kryesore kufitare

Ngushtohet rrethi për kryeparlamentar, PDK s’i voton kandidatët...

Macron: Shkëmbimi territorial në Ukrainë nuk mund të...

Arifi: Deputetët duhet të votojnë, jo të shmangin seancat