Sonte në “Big Brother VIP” do të ndodh diçka që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë

Për dallim nga edicionet e kaluara sonte do jetë më ndryshe, shkruan lajmi.net.

Dhe kjo ka të bëjë me eliminimet. Më herët ka qenë një i eliminuar ndërsa sonte do të jenë dy banorë të cilët do e lënë shtëpinë.

Kujtojmë se, të nominuar janë tre banorët e rinjë, Tani, Egzona dhe Xheisara.

Ndryshe, javën e kaluar u eliminua Eltion Merja i cili ishte nga banorët e rinj megjithatë nuk vazhdoi edhe shumë qëndrimin brenda “Big Brother VIP”./Lajmi.net/