Sonte mbahet darka në Bruksel për t’i zgjedhur drejtuesit e ri të BE’së – Politico raporton se ka konsensus për katër emrat Liderë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mblidhen sonte në një darkë joformale në Bruksel, të parën pas zgjedhjeve evropiane, për t’u përcaktuar rreth katër figurave që do të udhëheqin me bllokun 27 anëtarësh. Siç raporton Politico, një konsensus jashtëzakonisht i hershëm duket se po shfaqet rreth emrave të preferuar për t’u ulur…