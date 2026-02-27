Sonte finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova

Numërimi mbrapsht ka nisur! Vetëm pak orë ndajnë publikun nga finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova, spektaklit që për muaj me radhë mbajti të ngërthyer ekranet dhe rrjetet sociale. Sonte, pesë finalistë do të përballen për herë të fundit me votën e publikut dhe emocionet e një nate që premton surpriza.  Në garë…

ShowBiz

27/02/2026 09:49

Numërimi mbrapsht ka nisur!

Vetëm pak orë ndajnë publikun nga finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova, spektaklit që për muaj me radhë mbajti të ngërthyer ekranet dhe rrjetet sociale.

Sonte, pesë finalistë do të përballen për herë të fundit me votën e publikut dhe emocionet e një nate që premton surpriza.

 Në garë për çmimin e madh janë, Londrimi, Elijona, Klodi, Ludo dhe Hygerta.

Kush do ta rrëmbejë trofeun e edicionit të katërt?

Mos e humbisni me fillim nga ora 21:00!

Artikuj të ngjashëm

February 26, 2026

Londrimi i ashpër me Elijonën: Shumë situata i ka kthyer në...

February 26, 2026

Londrimi i indinjuar me Elijonën: S’e kam pritur prej teje –...

February 26, 2026

Zarf i zi në shtëpi, televotimi aktual anulohet

February 26, 2026

Debat mes Brikenës dhe Mateos, çka po ndodh?

Lajme të fundit

Të gjithë të akuzuarit në rastin Thaçi–Smakaj–Kilaj–Fazliu–Kuçi deklarohen...

President, Presidente apo zgjedhje të reja në Kosovë

“Marrëveshje detyruese për njohjen e Kosovës”, Vuçiq del...

Kuvendi i Kosovës hap konkurs për dy gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese