Sondazhi zviceran tregon se sa janë të kënaqur qytetarët me qeverisjet lokale Një sondazhi i kryer nga organizata zvicerane HELVETAS shfaq kënaqshmërinë e qytetarëve kosovarë me qeverisjen lokale. Një sondazh të tillë e ka publikuar deputetja e LDK-së, Valentina Bunjaku, e cila u tregua kritike për rezultatin në komunën nga ajo vjen, Gjilanin. Në kryeqytet qytetarët që janë shprehur plotësisht të kënaqshëm me qeverisjen e Përparim Ramës…