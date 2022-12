Sondazhi i fundit: Vetëvendosje bie nën 40%, kjo është renditja e partive opozitare 35.5 përqind e qytetarëve do të votonin Lëvizjen Vetëvendosje, nëse sot do të mbaheshin zgjedhjet parlamentare. E gjithë kjo sipas një hulumtimi të zhvilluar nga instituti “PIPOS”. 22.2 përqind e qytetarëve kanë bërë të ditur se do të votonin Lidhjen Demokratike të Kosovës ndërsa 21.5 përqind do të votonin për Partinë Demokratike të Kosovës. 6.6…