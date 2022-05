Sondazhi i fundit në Serbi: Shumica dërrmuese atje fajëson NATO-n për agresionin rus në Ukrainë

Këshilltari i presidentes Osmani, Blerim Vela, ka publikuar rezultatet e këtij sondazhi ku thuhet se shumica dërrmuese e serbëve përkrahin agresionin rus në Ukrainë.

Sipas të njëjtave, 82,1 për qind në Serbi janë kundër sanksioneve ndaj Rusisë.

68.7 për qind atje e fajësojnë NATO-n për luftën në Ukrainë.

Teksa, 49 për qind mendojnë se Rusia pati të drejtë që nisi luftën.

“S’është surprizë që qëndrime të tilla janë të propaganduara nga regjimi i Vuçiqit dhe mediat e tij”, ka shkruar Vela. /Lajmi.net/

❗️Latest survey shows that #Serbia fully supports & justifies #Russia’s aggression in #Ukraine:

– 82.1% against sanctions on 🇷🇺

– 68.7% blame NATO for the war in 🇺🇦

– 49% think 🇷🇺 was right to start the war

No surprise as such views are propagated by Vučić’s regime and his media pic.twitter.com/avvXtrpTeX

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) May 21, 2022