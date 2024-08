Sondazhi: Harris kryeson në tre shtetet kryesore

Zëvendëspresidentja Kamala Harris kryeson ndaj ish-Presidentit Donald Trump në tre shtete të rëndësishme – Pensilvani, Wisconsin dhe Michigan – sipas mesatareve të sondazheve nga parashikimi i zgjedhjeve presidenciale të Buletinit Silver 2024.

Presidenti Joe Biden u largua nga gara presidenciale 2024 më 21 korrik pas disa javësh luftimesh ndërpartiake mes demokratëve, nëse ai duhet t’ia kalonte stafetën brezit të ri pas fiaskos së tij në debatin kundër Trump në fund të qershorit në Atlanta. Biden gjithashtu mbështeti Harris ditën kur ai u tërhoq nga gara dhe ajo tani është kandidatja e supozuar presidenciale demokrate.

Përpara se Biden të tërhiqej nga gara, sondazhet ndaj Harris tregonin se ajo ishte disa pikë prapa Trumpit, kandidatit presidencial të GOP, por ajo gjithsesi ia doli më mirë se demokratët e tjerë të lartë që u anketuan gjithashtu. Pas miratimit të Harris nga Biden, fushata e zëvendëspresidentes mori hov. Ajo mblodhi 310 milionë dollarë në korrik dhe llogaria e fushatës së saj në TikTok aktualisht ka 2.9 milionë ndjekës.

Suksesi i zëvendëspresidentes në fushatën elektorale duket se ka ndikuar tek votuesit e mundshëm pasi mesatarja e saj në zgjedhjet kombëtare u rrit me 4.4 pikë muajin e kaluar. Harris aktualisht po mposht Trumpin 45 me 43.9 për qind në sondazhet kombëtare, sipas modelit presidencial Silver Bulletin.

Duke parë disa shtete luhatëse, të cilat zakonisht vendosin zgjedhjet, Harris është përpara në Pensilvani; edhe pse vetëm me më pak se një pikë (45.3 deri në 44.8 përqind); Wisconsin me 1.2 pikë (46 deri në 44.8 përqind) dhe Michigan me 2.4 pikë (45.2 deri në 42.8 përqind).

Ndërkohë, Trump kryeson zëvendëspresidenten harris në shtetet e fushëbetejës së Xhorxhias (46.3 deri në 44.8 përqind), Karolinës së Veriut (46.7 deri në 44.7 përqind), Arizonës (46.3 deri në 43.8 përqind) dhe Nevadës (43.9 deri në 42.6 përqind).

Pavarësisht suksesit të fundit të Harris në disa shtete kryesore dhe në mbarë vendin, kjo është ende një garë shumë e ngushtë dhe duket si një përplasje mes të dyve.

Buletini Silver mban emrin e Nate Silver, i cili konsiderohet si një nga analistët kryesorë të sondazheve në Shtetet e Bashkuara.

Mesatarja e sondazheve në modelin presidencial të Silver përshtatet për llojin e votuesve që anketohen, nëse kandidati i pavarur presidencial Robert F. Kennedy Jr. është i pranishëm dhe efektet e brendshme, të cilat janë tendenca sistematike për firmat e sondazheve për të favorizuar kandidatin e një partie mbi një tjetër. Për më tepër, sondazhet më të besueshme peshohen më shumë në mesataret e sondazheve të Buletinit Silver.