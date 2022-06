Sondazhi fantazmë i Speciales: A po bën veprime politike Gjykata që thirret në drejtësi?

Duke folur rreth reputacionit jo të mirë të Speciales, Trendafilova ka deklaruar se e vërteta e numrave flet ndryshe, shkruan lajmi.net.

Ajo ka përmendur një rast të paprecedent dhe të paparë më herët nga ndonjë gjykatë, duke thënë se deklaratën e mbështetë në një sondazh të realizuar vitin e kaluar.

“Në fakt, sondazhi ynë rreth opinionit publik vitin e kaluar tregoi se, pavarësisht atyre që vokalisht kundërshtojnë Dhomat e Specializuara të Kosovës, shumica e njerëzve besojnë se gjykata do të sigurojë që të drejtat e të akuzuarve të respektohen, që procedimet do të jenë të drejta dhe se do të bëjmë çfarë të mundemi për të mbrojtur dëshmitarët”, ka deklaruar ajo.

Kjo deklaratë e Trendafilovës ka nxitur reagime të shumta, ku ka reaguar edhe avokati Arianit Koci.

Në një prononcim për lajmi.net, Koci ka deklaruar se me këtë përgjigje të Trendafilovës “po shihet se Kosova dhe Dhomat e Specializuara apo Gjykata Speciale është rast sui generis”.

“Kjo është hera e parë që dëgjoj që një gjykatë me sondazhe tenton ta bind veten dhe publikun se ‘…shumica e njerëzve besojnë se gjykata do të sigurojë që të drejtat e të akuzuarve të respektohen…’. Gjykata e ndanë drejtësinë, nuk bën sondazhe. Publiku bindet me vendime të drejta, të ligjshme dhe brenda një afati të arsyeshëm”, ka deklaruar Koci.

Avokati ka thënë se me këtë lloj të paraqitjes publike, Gjykata Speciale vetëm sa po e humb besimin e publikut.

Në anën tjetër, njohësi i çështjeve ligjore njëherësh edhe drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi – IKD, Ehat Miftaraj, e ka cilësuar si normale këtë praktikë të Gjykatës Speciale për realizimin e sondazheve.

Ai ka thënë se është në interes të publikut të shihet nëse qytetarët kanë besim në sistemin gjyqësor.

“Shtetet demokratike, kjo gjykatë, sistemi gjyqësor përveç që e ka obligim të komunikojë me publikun, të organizojë takime me qytetarë, po ashtu është me interes që të realizojë sondazhe ku shihet nëse qytetarët kanë besim në sistemin gjyqësor. Në të njëjtën linjë është edhe ky sondazh që ka mundur ta bëj Gjykata Speciale lidhur me qytetarët e Republikës së Kosovës. Lidhur me metodologjinë që është përdorur besoj se këtë duhet ta sqaronte Gjykata Speciale për të kuptuar më shumë se cilat parametra, indikatorë janë marrë për të vlerësuar besimin e qytetarëve të Kosovës në këtë gjykatë”, ka thënë Miftaraj për lajmi.net.

Ai ka thënë se edhe instituti që ai drejton në bashkëpunim me Këshillin e Evropës dhe Këshillin Gjyqësor gjatë këtij viti kanë realizuar një sondazh me qytetarë për të vlerësuar besimin e qytetarëve në gjykatat e Prishtinës, Pejës dhe Mitrovicës.

“Andaj, një praktikë e tillë është normale dhe zbatohet në shumë shtete”, ka thënë Miftaraj.

Për deklaratën e Trendafilovës ka reaguar edhe kryetari i Partisë Socialdemokrate – PSD, Dardan Molliqaj, i cili ka thënë se asnjë gjykatë në botë nuk merret me matje të opinionit.

“Misioni znj. Trendafilova, mision i pamundur. Takimi u anulua, në ndërkohë që protesta ishte paralajmëruar. E si mos t’i lidhim këto të dyja kur znj. Trendafilova në intervistën e dhënë flet për sondazhe, matje të opinionin publik në relacion me imazhin e Gjykatës Speciale? Cila gjykatë, diku në botë, merret me matje të opinionit publik? Nëse mbështetja nuk mungon, çka është tërë ky investim në imazh?”, ka thënë Molliqaj.

Ai ka deklaruar se në terren ndryshon situata dhe mungon mbështetja ndaj Gjykatës Speciale.

“Është evidente frika nga ballafaqimi. Frika se mos kjo gjykatë po zhvishet nga pretendimet për drejtësi, edhe ashtu të sforcuara. Arbitrariteti që ushtrohet nga kjo gjykatë e mbivendosur mund të ushtrohet në ato gjykatore pa simbole të shtetit të Kosovës, por kur zbret në terren, prej nga ka dalur UÇK, situata ndryshon. Mbështetja mungon. Organizimi për kundërshtim vazhdon”, ka përfunduar Molliqaj.

Kujtojmë se përveç partive politike, është hera e parë që opinioni ka dëgjuar për një sondazh të realizuar nga një gjykatë për punën e saj, pasi që këto sondazhe zakonisht janë realizuar nga institute apo organizata kompetente që merren me realizimin e sondazheve dhe matjen e opinionit publik. /Lajmi.net/