Sondazhi e nxorri VV’në me rënje, LDK: S’ka manipulim që iu shpëton nga rënia

Visar Azemi, anëtar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), ka thënë se Lëvizjes Vetëvendosje po i bien votat drastiksht dhe për këtë “po bën propagandë”.

Azemi i është referuar një sondazhi ku Lëvizjen Vetëvendosje e nxjerr bindshëm të parën, ndërkaq LDK-në të tretën.

”Partia në pushtet që edhe para zgjedhjeve të fundit lokale publikonte sondazhe që kanë me i fitu mbi 25 komuna, e përfunduan duke i fitu veç 4 me mjaft vështirësi, e paska nisur sërish propagandën. Prapë me sondazhe. Kjo në një kohë kur numri i qytetarëve të zhgënjyer me këtë qeverisje po rritet masivisht. Kur VV-së po i bien votat drastikisht në çdo cep të vendit”, ka shkruar Azemi në Facebook, të hënën.

“Këto sondazhe të manipuluara po publikohen mu në periudhën kur Albin Kurti po e thyen edhe premtimin më të madh të tij, kur po përgatitet për ta formu Asociacionin me kompetenca ekzekutive. Prandaj, përveç që me përqindje sipas dëshire po e nxjerrin veten fitues të zgjedhjeve të ardhshme, po manipulojnë edhe me këtë çështje. Sipas këtij sondazhi, ende pa u publiku, doli spini i parë se 50.5 për qind e elektoratit në Kosovë e mbështesin Asociacionin si kompromis. Orkestrim super i dobët”.

“Sidoqoftë, vullneti qytetar nuk shtrembërohet. Asnjë sondazh i porositur e që rezultatet merren nga zyrat e VV-së nuk e shpëton këtë pushtet nga theqafja. S’ka manipulim që iu shpëton nga rënia”, ka thënë ai.