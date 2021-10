Modelja padyshim që mahnit me paraqitjen e saj çdoherë.

Sommer Ray, ndau disa imazhe para pasqyrës e cila iu dha vëmendje linjave trupore, shkruan lajmi.net.

E veshur me një palë të brendshme, bukuroshja brune shkëlqeu me pozat joshëse brenda një ambienti komod teksa i njoftoi ndjekësit me mikun e saj.

Modelja pozoi bashkë me maçokun e saj i cili i qëndronte pranë derisa shkrepte fotografitë./Lajmi.net/