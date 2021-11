Solskjaer: Lingard është pjesë e rëndësishme e kësaj skuadre

Mesfushori anglez po e sheh një lëvizje të janarit të diskutuar, me “Djajtë e Kuq” që do të kenë disa vendime të mëdha për të marrë në vitin 2022.

Ole Gunnar Solskjaer ka hequr dorë nga bisedat e transferimeve rreth Jesse Lingard në Manchester United duke pretenduar se anglezi mbetet një “pjesë e madhe” e skuadrës së tij.

Mesfushori 28-vjeçar i rritur në shtëpi po sheh një tjetër lëvizje të janarit të diskutuar pasi kishte rizbuluar shkëndijën e tij pas një kalimi dimëror në fillim të 2021 si huazim te West Ham.

Spekulimet po intensifikohen sërish përpara një dritareje tjetër me kontratën e Lingard që po përfundon, por menaxheri i tij nuk ka në plan të sanksionojë një shitje.

I pyetur për të ardhmen e Lingard-it përpara udhëtimit të Premierligës në Watford të shtunën, Solskjaer tha: “Jesse po stërvitet vërtet shumë, shumë mirë dhe ai është gati dhe i disponueshëm për mua. Ai është i zhgënjyer që nuk ka luajtur më shumë.

“Me situatat e kontratave dhe bisedimet e kontratës, unë nuk kam qenë në to shumë afër, kështu që për mua Jesse është ende një pjesë e madhe e kësaj skuadre dhe ai i jep energji dhe cilësi grupit çdo ditë.”

I shtypur nëse zhgënjimi nga ana e Lingard do të ishte i kuptueshëm duke pasur parasysh se ai ka luajtur vetëm 63 minuta futboll të lartë këtë sezon, shefi i “Djajve të Kuq” tha: “Çdo lojtar dëshiron të luajë sa më shumë që të jetë e mundur.

“Gjëja me Jesse-n dhe të gjithë lojtarët e mi është se ata të gjithë po punojnë me të vërtetë shumë dhe unë nuk mund të fajësoj qëndrimin dhe ata janë gati kur të thirren dhe kur të luajnë.

“Jesse ka bërë mirë kur ka luajtur për ne dhe ai e di se me të gjitha ndeshjet që do të vijnë, ai do të luajë një rol.”

Lingard nuk është i vetmi që po gjeneron biseda për largim në Old Trafford, me thashetheme të ngjashme rreth trajnerit.

Solskjaer ka parë pyetje të pakëndshme për praninë e tij me United që pësoi disfata ndaj Liverpool dhe Manchester City në javët para pushimit të fundit ndërkombëtar.

Ata e gjejnë veten në vendin e gjashtë në tabelën e Premier Ligës, nëntë pikë larg liderit Chelsea, por trajneri norvegjez pretendon se nuk ka asnjë shqetësim për aftësinë e tij.

Solskjaer tha: “Lojtarët, stafi, unë dhe klubi ne të gjithë punojmë drejt një qëllimi dhe ky është të përmirësohemi dhe të marrim rezultate më të mira.

“Tifozët ende po mbështesin ekipin dhe klubin, ata e kanë kaluar këtë periudhë dhe e kanë mbështetur ekipin gjatë rindërtimit.

“Kur humbet një lojë je gjithmonë i zhgënjyer dhe nën presion dhe ne kemi komunikuar mirë, hapur dhe sinqerisht si gjithmonë dhe ka një lojë që ka rëndësi, por është gjithashtu ajo që vazhdon më pas.

“Jemi të gjithë të freskuar, kjo javë ka qenë shumë e mirë në stërvitje dhe jemi gati për nesër”, ka theksuar tekniku norvegjez. /Lajmi.net/