Solskjaer ka një lajm të mirë për tifozët përpara ndeshjes ndaj Palace

Nesër (e mërkurë) me fillim nga ora 21:15, Manchester United do të luajë kundër Crystal Palace në kuadër të Premierligës.

Një ditë përpara ndeshjes, Ole Gunnar Solskjaer ka dhënë lajm pozitiv për Edison Cavanin, transmeton lajmi.net.

Ai konfirmoi se uruguaiani është ka marrë pjesë në seancat stërvitore të zhvilluara me klubin të martën.

“Ne po shpresojmë që ai të jetë gati, Cavani ka ushtruar me ne. Ai ka dëshirën dhe urinë për të luajtur me ne sigurisht, ai dëshiron të bashkohet me ne qoftë edhe në bankë rezervë”, u shpreh menaxheri.

Ole dha disa lajme edhe për Paul Pogba, i cili vazhdon të mbetet jashtë skuadrës./Lajmi.net/