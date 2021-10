Solskjaer ka mbështetjen e plotë të bordit të United

“Djajtë” tani janë pa fitore në tri ndeshjet e fundit në Premier Ligë, kurse ka vetëm një fitore në pesë ndeshjet e fundit në të gjitha garat.

Pas këtyre rezultateve të dobëta, presioni është tek menaxheri Ole Gunnar Solskjaer dhe janë shtuar zërat për një largim të mundshëm të norvegjezit nga posti i menaxherit të “djajve”.

Sidoqoftë, raportet e fundit sygjerojnë se Solskjaer ka mbështetjen e plotë nga bordi i klubit anglez.

“Siç qëndrojnë gjërat, pozicioni i Ole Gunnar Solskjaer si menaxher i Manchester United kuptohet se është 100% i sigurt. Megjithë funksionimin e dobët të formës, ai ende ka mbështetje nga bordi i MUFC”, ka shkruar David Ornstein nga ‘The Athletic’.

🚨 As things stand Ole Gunnar Solskjaer position as Manchester United manager understood to be 100% secure. Despite poor run of form 48yo still has support of #MUFC board. Signed new contract in running until 2024 with option of further year @TheAthleticUK https://t.co/vgM5p1WMNW

— David Ornstein (@David_Ornstein) October 16, 2021