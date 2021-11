Solskjaer: Cristiano për ne, si Michael Jordan për Chicago Bulls

Portugezi shënoi dy herë, për të shpëtuar Man Unitedin nga humbja prej Atalantas, transmeton lajmi.net.

Pas ndeshjes, Solskjaer lavdëroi lartë CR7 duke e krahasuar me legjendën e basketbollit, Michael Jordan.

“Cristiano për ne është si Michael Jordan për Chicago Bulls. Askush nuk e pyet karakterin e këtyre lojtarëve”.

“Ata, thjeshtë nuk dorëzohen dhe vazhdojnë tutje. Duhet të bënim disa ndryshime dhe kjo funksionoi”, deklaroi ai.

Ole Gunnar Solskjær: “Cristiano for us is like Michael Jordan for Chicago Bulls. No one can question the character of these players. They just don’t give up and they don’t give in and they keep going. We had to make a few changes, and they worked”. 🔴 #MUFC

