Sokol Dobruna në Hagë: Ta haj dreqi, kam probleme me kujtesën Dëshmitari Sokol Dobruna ka thënë në Hagë se ka probleme me kujtesën, kur u pyet se a i kujtohet që është pyetur në rast se ka parë ndonjë të burgosur serb të vdekur në burgun e Kleçkës. “Kam problem me këtë kujtesë, ta haj dreqi. Nuk më kujtohet. S’është me rëndësi, mund të jetë. Nuk…