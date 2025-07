Sofia Vergara duke u puthur me Tom Bradyn? Thashethemet thonë se ata po kalojnë pushimet së bashku në Ibiza Aktorja kolumbiane-amerikane Sofia Vergara po e shijon këtë verë me yllin e NFL-së, Tom Brady. Mediat amerikane njoftuan se ata udhëtuan për në Ibiza. Një burim për Page Six e përshkroi këtë si një “romancë verore”. E gjitha filloi një javë më parë në superjahtin Luminara, të lançuar nga Ritz-Carlton Yacht Collection. Në festë morën…