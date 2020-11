Sofia Richie shijon darkën me Matthew Morton, pas ndarjes nga Scott Disick

Duket se kohëve të fundit gjërat janë duke u bërë gjithmonë e më serioze mes modeles Sofia Richie dhe Matthew Morton.

Gjatë ditës së djeshme (e premte) ajo është parë në Santa Monica, teksa shijonte darkën me të dashurin e ri, shkruan Daily Mail.

Sofia dhe Mathhew, që të dy dukshin me plot stil, ndërsa u panë me maska mbrojtëse duke marrë me seriozitet rreziqet e pandemisë së Covid-19, ntransmeton lajmi.net.

Në veshjen e bukuroshes bionde dominonte më shumë ngjyra e zezë, përveç bluzës me ngjyrë të gjelbër.

Në anën tjetër, Morton kishte qenë më i maskuar, ndërsa pas tij dhe Richie ishin edhe sigurimi.

Derisa në faqet rozë po aludohet për lidhjen e tyre, Sofia ende pretendon se është një lidhje e thjeshtë mes tyre dhe se nuk ka diçka serioze ende./Lajmi.net/