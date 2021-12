S’ndalet Amerika, i fut në listë të zezë edhe dy ish-zyrtarë

Kjo është bërë e ditur nga zëdhënësi i Departamenti të Shtetit, Ned Price.

“Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të bashkuar kundër korrupsionit”, u tha në njoftim.

Duhet përkujtuar që ditë më parë Amerika futi në Listë të Zezëe dhe shumë serbë të cilët po funksionin në veri të Kosovës./Lajmi.net/

Today, @StateDept publicly designated former Maltese public officials Konrad Mizzi and Keith Schembri ineligible for entry into the United States for corrupt actions that undermine the rule of law in Malta. The United States remains #UnitedAgainstCorruption with Malta.

