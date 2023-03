S’ndalen golat në ndeshjen Luksemburg – Portugali, shënohet i treti në minutën e 18-të

Portugalia e ka trefishuar avantazhin 0:3 kundër Luksemburgut në ndeshjen kualifikuese për Kampionatin Evropian.

Bernardo Silva ka realizuar golin e tretë në mintuën e 18-të për ish-kampionët e Evropës, shkruan lajmi.net.

Dueli mes Luksemburgut dhe Portugalisë është në kuadër të Grupit J në kualifikimet për Kampionatin Evropian “Euro 2024”.

VIDEO

Portugal are on 🔥 as Bernardo Silva adds the third goal on Luxemburg #Euro2024 #LUXPOR #البرتغال pic.twitter.com/hXsCrVA3jx

— AlAudhli العوذلي (@AAudhli) March 26, 2023