“S’mundesh me dalë e me u sjellë sikur i ke marrë 50%”, Hoxha për Abdixhikun: Duhet me ruajtë një lloj modestie

Analisti Dibran Hoxha ka folur për rezultatin e LDK-së. Ai ma thënë se nuk mund të sillesh sikur t’i fitosh 50%, duke aluduar në Lumir Abdixhikun, tha se “duhesh ta ruash një lloj modestie. “kur je lider merr përgjegjësi merr përgjegjësi mbi paraqijtet e tua e përformancën tënde”, tha Hoxha në T7.

07/01/2026 23:49

Analisti Dibran Hoxha ka folur për rezultatin e LDK-së.

Ai ma thënë se nuk mund të sillesh sikur t’i fitosh 50%, duke aluduar në Lumir Abdixhikun, tha se “duhesh ta ruash një lloj modestie.

“kur je lider merr përgjegjësi merr përgjegjësi mbi paraqijtet e tua e përformancën tënde”, tha Hoxha në T7.

