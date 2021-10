Smith Rowe i lumtur pas fitores së klubit të tij ndaj Villas

Arsenali triumfoi me rezultat 3-1 ndaj Aston Villas, në duelin hapës të xhiros së nëntë në Premier Ligë.

Golat për londinezët u shënuan nga Partey (23′), Aubameyang (45+6) dhe Smith Rowe (56′).

Lojtari i ndeshjes nga ‘SkySports’ është zgjedhur ylli 21-vjeçar, Smith Rowe i cili përveç që realizoi, ai edhe asistoi në golin e parë të Parteyt.

Pas ndeshjes i talentuari anglez u shpreh mjaft i lumtur.

Rreth performancën së tij: “Patjetër, jam i lumtur [me 1G + 1A], jo vetëm përfundimin, por edhe vendosjen, po përpiqem të punoj shumë në driblimin tim sepse nuk kemi shumë lojtarë me këmbë të djathta. Jam i lumtur që shkoi në plan sot.

Për driblimin me të dyja këmbët: “Duke u rritur, ka qenë gjithmonë një pjesë e madhe e lojës sime, duke u përpjekur të dribloj përpara. Ndihem sikur jam më i shpejtë me topin kur jam duke dribluar. Mundohem të shikoj sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në thelb të njoh pasimin tim para se të marr topin.

Rreth pozicionit të tij të preferuar: “Të jem i sinqertë, nuk më shqetëson shumë. Ndjej se të luaj në krahun e majtë është gjithmonë e mirë për mua, mund të bëj gjysmën e kthesës dhe të dribloj përpara. Për mua, është kënaqësi të luaj, kështu që kudo që menaxheri dëshiron që unë të luaj, unë do të luaj!

Rreth mundësisë për të luajtur me Lacazette dhe Aubameyang: “Është çmenduri! Të luash me këta lojtarë me përvojë, Aubameyang, Lacazette, ndonjëherë është pak surreale! Është mirë kur hyjmë në fushë së bashku dhe ndiej se kimia po bashkohet vërtet tani.”

Rreth presingut të organizuar të Arsenalit: “Ndjehem se është kaq e rëndësishme për ne si skuadër, ne punojmë shumë në stërvitje, duke bërë presion të lartë, duke u përpjekur ta fitojmë atë sa më lart që të mundemi të sulmojmë menjëherë dhe ndihem sikur ne fituam topin shumë sonte.”

Rreth liderëve të ekipit: “Ka disa. Është e qartë se Aubameyang, kapiteni, është gjithmonë duke folur. Gabriel, dy qendërmbrojtësit, Ben [White] gjithashtu. Ndjehem sikur së bashku jemi një ekip kaq i fortë dhe po bashkohemi shumë mirë dhe gjithmonë përpiqemi të ndihmojmë njëri-tjetrin.”

Smith Rowe tani ka qenë pjesëmarrës në katër gola në tri ndeshjet e fundit në Premier Ligë (2 gola, 2 asisitime).

/Lajmi.net