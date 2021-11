Smith Rowe bën heroin, Arsenal me vështirësi mposht Watfordin

Gjiganti anglez ka triumfuar me rezultat minimal 1 – 0, shkruan lajmi.net.

Ndeshja nisi më mirë për “Topçinjtë” që gjetën golin përmes Bukayo Saka pas vetëm shtatë minutave lojë, por u anulua nga VAR-i për pozitë jashtë loje.

Pierre-Emerick Aubamyang kishte mundësinë tjetër të artë, por që dështoi nga pika e bardhë (36′), kështu rezultati i pjesës së parë u mbyll me epilogun 0 – 0.

Ishte mesfushori Emil Smith Rowe që shënoi një gol të bukur për t’i dhënë Arsenalit fitoren në këtë takim (56′).

Në fakt, Aubameyang arriti të shënoi, por u anulua sërish për pozitë jashtë loje.

Me këtë fitore, Arsenal ngritët në pozitën e pestë me 20 pikë, derisa Watford renditët në vendin e 17-të me 10 sosh./Lajmi.net/