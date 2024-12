Smakaj: Do e shfrytëzoj afatin kohor, s’i kam të gjitha materialet e nevojshme për t’u deklaruar sot Bashkim Smakaj gjatë paraqitjes së parë në Hagë tha se nuk do ta bëjë deklarimin e tij sot për fajësinë apo pafajësinë e tij. Ai tha se do ta ushtojë këtë të drejtë brenda afatit të përcaktuar me ligj dhe pasi t’i sheh të gjitha materiale shtesë, raporton “Betimi për Drejtësi”. “Materialet të cilat i kam…