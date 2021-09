Smajl Latifi e çon në Prokurori inspektorin që thotë se e urdhëroi jashtëligjshëm shkarkimin e drejtorit në kohë fushate

Kryetari i komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, përmes telefonit ka dhënë versionin e tij për KosovaPress lidhur me akuzat e inspektorit të Arsimit, Gjergj Gojani, i cili e ka akuzuar sot kryetarin Latifi se e ka kërcënuar.

Latifi deklaroi që akuzat e inspektorit janë të pavërteta dhe se nuk ka pasur ndonjë komunikim me të në ditët e fundit.

“Unë nuk kam biseduar me të as sot, as dje, as pardje. Në një komunikim të mëhershëm thjesht e kam informuar se vendimi i tij është i paligjshëm, unë nuk do ta zbatoj si të tillë dhe se për këtë do ta njoftojë prokurorinë”, tha Latifi për KosovaPress.

“Pikërisht për këtë, unë e kam njoftuar kryeprokurorin ku kam kërkuar fillimin e hetimeve për këtë çështje, ndërsa dje edhe Drejtorin e Përgjithshëm të Inspektoratit të Arsimit në kuadër të Ministrisë së Arsimit përmes një ankese, lidhur me këtë rast. Si duket kjo i ka penguar inspektorit Gojani dhe ai po shpif ndaj meje. Tanimë rastin e kanë në dorë organet kompetente dhe pres që të merren me këtë vendim të jashtëligjshëm që duket se është bërë për të më dëmtuar mua në kohë fushate”, potencoi Latifi.

Kërkesa për shkarkimin e Avni Morinës ishte kërkuar pasi dyshohej se kishte bërë shkelje të detyrës zyrtare, sipas vendimit të mëposhtëm./Lajmi.net/