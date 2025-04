Slot flet për Arnold: Mbrojtës i jashtëzakonshëm Pas zgjatjes së kontratave me Virgil van Dijk dhe Mohamed Salah, Liverpool tashmë po përqendrohet te e ardhmja e Trent Alexander-Arnold. Mbrojtësi anglez ndodhet në vitin e fundit të kontratës dhe, duke nisur nga vera, do të jetë i lirë të negociojë me klube të tjera. Trajneri i ri i “The Reds”, Arne Slot, u…