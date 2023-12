Sllovakia fton qytetarët e Kosovës ta eksplorojnë këtë vend pas 1 janarit

Kur kanë mbetur më pak se 48 orë nga hyrja në fuqi e heqjes së regjimit të vizave, Zyra Ndërlidhëse e Sllovakisë në Prishtinë ka dërguar një mesazh për kosovarët që iu pëlqen të eksplorojnë duke i ftuar të eksplorojnë qytetet sllovake.

“Në Sllovaki ju mund të ndjeheni si një eksplorues i vërtet që është gjithmonë i gatshëm të zbulojë diçka të re”, thuhet në mesazhin e publikuar nga Zyra e BE-së në Prishtinë.

In Slovakia you can feel like a real explorer who is always able to discover something new. 🕵️‍♀️🕵️‍♂️#ExploreEurope #VisaLiberalisation #TeamEurope pic.twitter.com/zcvIP5dUsJ

