Slavko Simiq e demanton Kusarin: Kemi komunikuar edhe pas qershorit 2022

“Sa i përket pyetjeve tuaja, unë kam dhënë përgjigjet në njoftimin tim që ia kam dërguar mediave për herë të parë kur doli në publik aferën “Zdravo” në Kosovë. Ajo që mund të shtoj është se Mimoza Kusari nuk më ka nxjerrë kurrë nga zyra e saj, as atëherë në muajin qershor, dhe unë kam prova se kemi qenë në kontakt edhe pas kësaj. Sa i përket kërkesave që kemi pasur, dhe ish-nënkryetari i Listës Serbe, z. Radoiçiq i tha Mimozës që t’ia përcjellë shefit të saj, më mirë është të kontaktoni atë, ndoshta ndonjëherë do të jeni në pozita ta merrni një përgjigje për këtë pyetje, ose do ta merrni nga ai. Unë e di se si grup parlamentar kishim udhëzim dhe miratim nga Radoiçiq për të mbështetur ligjin për pagën minimale, që ne si grup parlamentar e bëmë dhe votuam PRO ligjit për pagën minimale në muajin qershor, dhe kishim udhëzim nga Radoiçiq që të mbështesim zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese që na e kërkoi Mimoza”, thuhet në deklarimin e Simiqit.