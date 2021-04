Skuadrat nga Manchesteri ‘tmerr’ për PSG-në

Kështu, ata janë bërë vetëm klubi i dytë nga Premierliga që kanë mundur PSG-në jashtë shtëpisë në 15 vitet e fundit, tjetri është Manchester United, raporton lajmi.net.

Pra, vetëm tre skuadra të Premierligës kanë mundur PSG-në jashtë shtëpisë në 15 vitet e fundit:

1-3 vs Man Utd (2019)

1-2 vs Man Utd (2020)

1-2 vs Man City (2021)

Ndeshja e dytë mes Man City dhe PSG do të luhet më 4 maj në stadiumin “Etihad Stadium” në Manchester./Lajmi.net/

Only three Premier League teams have beaten PSG away from home in the last 15 years:

🔴 1-3 vs Man Utd (2019)

🔴 1-2 vs Man Utd (2020)

🔵 1-2 vs Man City (2021)

A City United. #UCL pic.twitter.com/C5HkSYJnCs

— William Hill (@WilliamHill) April 28, 2021