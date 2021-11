Skuadra e Rashicës me rekorde katastrofale këtë sezon – pretendenti kryesor për rënie nga liga

Skuadra e promovuar këtë edicion, Norwich gjendet në pozitën e fundit në tabelë pas 10 xhirove të para, me më së paku pikë të mbledhura – vetëm dy, si dhe është një nga dy skuadrat e vetme në kampionat bashkë me Newcastlen që ende nuk e kanë shijuar fitoren në kampionat.

Kriza e Norwich në Premier Ligë është edhe më e thellë nëse i numërohen edhe ndeshjet e sezonit 2019-20 kur ishin pjesë e ligës përpara se të kalonin në Championship.

Norwich kanë mbledhur vetëm dy pikë në 20 ndeshjet e tyre të fundit në Premier Ligë (18 humbje, 2 barazime), si dhe nuk kanë shënuar më shumë se një herë në asnjërën nga 28 të fundit.

2 – Norwich have taken just two points from their last 20 Premier League matches (D2 L18) and haven’t scored more than once in any of their last 28. Only Wolves (1984-2003) have had a longer run of games without scoring more than once in top-flight history (30). Stranded. pic.twitter.com/OvWSAVo7bi

