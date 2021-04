Skuadra e Juventusit kompletohet, Bernardeschi shërohet nga COVID-19

Mesfushori italian ka kontraktuar virusin gjatë ndeshjeve me kombëtare, pasi një pjesë e stafit rezultuan pozitivë, transmeton lajmi.net.

Bernardeschi doli negativ në dy teste që i ka bërë brenda dy ditëve dhe nga kjo nënkuptohet që ai mund të dalë nga vetë-izolimi.

Kjo do të thotë që ai tani është shëruar nga virusi dhe do të bashkohet me klubin në stërvitjen e fundit përpara ndeshjes së ardhshme.

Italiani mund të zëvendësojë lojtarin e lënduar, Federico Chiesa, në pjesën e sulmit.

Juventus do të luajë ndaj Parmas nesër me fillim nga ora 20:45 në Torino./Lajmi.net/