Skriniar afër rinovimit me Interin Qendërmbrojtësi i Interit, Milan Skriniar është afër rinovimit me ekipin e tij. Skriniar ka qenë emri më i përfolur në kohën e merkatos së verës. Ai kërkohej me ngulm nga disa skuadra, me PSG që ishin më afër të merrnin shërbimet e tij. Por, shuma e lartë e kërkuar nga Interi për sllovakun ndikoi që…