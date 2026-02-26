Skiatori shpëtohet pasi u varros i gjallë në dëborë
Një shpëtim dramatik ndodhi në Liqenin Tahoe, SHBA, kur dy skiatorë nxorën një burrë nga një grumbull i thellë dëbore në resortin Palisades Tahoe.
Videoja tregon momentin më 18 shkurt kur Carson Schmidt dhe shoku i tij përfunduan një zbritje dhe vunë re majat e skive të tyre që dilnin nga dëbora.
“Rastësisht ndaluam dhe pamë majat e skive dhe jemi me fat që i pamë,” tha Schmidt, i cili postoi videon në rrjetet sociale.
Dy burrat zbritën shpejt drejt skiatorit të varrosur dhe filluan të gërmonin me tërbim për ta nxjerrë. Burri nën dëborë nuk lëvizi ndërsa dy skiatorët larguan sasi të mëdha dëbore. Në një moment, dëgjohet një zhurmë e mbytur dhe njëri nga shpëtimtarët thotë: “Të kapëm.” Skiatori i varrosur konfirmoi se ishte mirë.
“Dua vetëm që kjo të jetë një kujtesë për të bërë ski në mënyrë të sigurt dhe në çifte,” shkroi Schmidt. “Nuk ka nevojë të jetë një ortek ose një vrimë nën një pemë për t’ju varrosur kur dëbora është kaq e thellë.”
Nuk është e qartë se çfarë saktësisht çoi në incident.
Incidenti ndodhi vetëm një ditë pasi një ortek vrau nëntë skiatorë në rajonin pranë Castle Peak. Grupi prej 15 personash po përpiqej të shpëtonte nga një stuhi dimërore që kishte përfshirë zonën.
“Nuk ka fjalë për të përshkruar vërtet rëndësinë e kësaj humbjeje dhe zemrat tona janë me familjet e prekura nga kjo tragjedi”, tha Sherifi Shannan Moon në një konferencë për shtyp. “Pesha e kësaj ngjarjeje ndihet nga kaq shumë familje, miq dhe kolegë, dhe ne qëndrojmë pranë tyre në këtë kohë të vështirë.”