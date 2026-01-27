Skerdi publikon pesë projekte të reja, dy nga to bashkëpunime
ShowBiz
Artisti i njohur shqiptar, Skerdi Ago është rikthyer fuqishëm tek baladat e dashurisë.
Ai ka publikuar së fundmi një EP të ri, të përbërë nga pesë këngë që trajtojnë ndjenjat, dashurinë dhe emocionet.
Nga pesë këngët, dy prej tyre janë bashkëpunime artistike, ndërsa tri të tjera vijnë si projekte solo, ku Skerdi shfaq anën e tij më emocionale dhe personale.
Të gjitha këngët janë realizuar në studion AgoosMusic.