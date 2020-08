Skerdi fitoi epitetin e babait vitin e kaluar, kur bashkëshortja e tij Vesa solli në jetë djalin e tyre të cilin e pagëzuan me emrin Roi, shkruan lajmi.net.

Reperi nga Shqipëria orë më parë publikoi në video në Instagram, disa momente pas lindjes së birit, dhe e cilësoi si momenti më i bukur i jetës së tij.

“Momenti me i bukur ne jete kur Vesa me bekoi me nje engjell Roin”, ka shkruar ai pran postimit. /Lajmi.net/