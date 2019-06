Skerdi po del të jetë një nga artistët më aktiv të këtij sezoni veror, shkruan lajmi.net.

Ai nuk po ndalon sjelluri këngë të reja. Pas duetit me Butën reperi nga Shqipëria sapo konfirmoi edhe bashkëpunimin e radhës.

Këtë herë artistin do e shohim të këndoj së bashku me këngëtaren Mimoza Shkodra, ai kumtoi se kënga do të titullohet ‘T’lutem’ dhe do dal në vizion së shpejti. /Lajmi.net/